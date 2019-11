vor 42 Min.

17-Jähriger passt nicht auf: 15000 Euro Schaden

Die Polizei meldet einen Unfall, den ein 17-Jähriger in Berg verursacht hat.

Jugendlicher mit Auto verursacht Unfall in Berg. Zwei Fahrzeuge haben Totalschaden.

Ein 17-Jähriger hat mit dem Auto am Donnerstag in Berg einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche um 17.15 Uhr auf der Nürnberger Straße in Richtung Kernstadt unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Jurastraße passte der Fahrer, der vorschriftsmäßig von einer Person „begleitet“ wurde, nicht auf. Der Wagen krachte frontal auf einen Pkw, mit dem eine 61-Jährige vor ihm fuhr.

An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 15000 Euro. Die Beteiligten erlitten nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise keine Verletzungen. (dz)

Themen folgen