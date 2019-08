vor 36 Min.

17-Jähriger verunglückt mit Moped

Jugendlicher wird bei Unfall in Mauren lebensgefährlich verletzt. Inzwischen gibt es aber eine gute Nachricht.

Ein Unfall in Mauren hätte einem Jugendlichen am Samstagabend beinahe das Leben gekostet. Der 17-Jährige verunglückte mit seinem Moped mitten im Dorf.

Nach Erkenntnissen der Polizei passierte Folgendes: Der Zweiradfahrer, der aus dem Donauwörther Stadtgebiet stammt, war gegen 21.25 Uhr auf der Straße Im Oberdorf in Richtung Schaffhausen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Harburg/Großsorheim kam der Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach rechts. Die Maschine streifte mit dem Vorderrad den Randstein. Daraufhin verlor der 17-Jährige die Kontrolle über das Moped, kam ins Schleudern, stürzte und blieb etwa sechs Meter weiter auf einem Grünstreifen an einem Baum liegen.

Mit Hubschrauber ins Klinikum

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt brachte das Rote Kreuz das Opfer zunächst ins Krankenhaus nach Donauwörth. Da der Polizei zufolge nach Angaben des behandelnden Arztes die Verletzungen so schwer waren, dass „massive Lebensgefahr“ bestand, wurde der Jugendliche mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Augsburg geflogen.

Am Sonntagvormittag folgte dann die gute Nachricht. Laut Polizei ist der Verletzte mittlerweile außer Lebensgefahr.

Den Unfallort in Mauren, an dem sich eine größere Menschenmenge versammelte, nahm ein Gutachter in Augenschein. Am Moped entstand Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (wwi/dz)

