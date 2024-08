17-Jähriger wird bei Motorradunfall bei Rain schwer verletzt

Auf der Staatsstraße zwischen Rain und Niederschönenfeld passierte am Mittwoch gegen 15.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Polizei Rain mitteilt, war ein 17-jähriger Mopedfahrer aus Franken um diese Zeit unterwegs in Richtung Rain, als ein Autofahrer im Gegenverkehr auf seinen Fahrstreifen geriet und frontal mit ihm zusammenstieß. Der 51-jährige Pkw-Fahrer aus einer südlichen Donau-Ries-Gemeinde saß betrunken am Steuer. Beim Aufprall erlitt das 17-jährige Unfallopfer schwerste, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Staatsstraße war in diesem Streckenabschnitt rund drei Stunden lang gesperrt. Die Feuerwehr lenkte während der Unfallaufnahme den Verkehr um. Ein Gutachter war vor Ort. (AZ)

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorradunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatsstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis