18.8.18: Eine Prise Romantik obendrauf

Desiree Ricciardi und Samuel Hierl zeigen, was sie an ihrem heutigen Hochzeitstag tragen. Das Foto entstand am Donnerstag und zwar so, dass keiner von beiden einen Blick auf die Kleidung des anderen geworfen hat – die soll schließlich vor der Hochzeit ein Geheimnis bleiben. Um das lange Kleid besser halten zu können, ist Desiree extra auf einen Schemel gestiegen.

Bestimmte Tage erfreuen sich bei Brautpaaren großer Beliebtheit. Auch das heutige Schnapszahl-Datum haben etliche im Landkreis ganz bewusst gewählt. Zwei von ihnen erzählen, warum sie sich für diesen Termin entschieden haben

Von Barbara Würmseher

Magische Daten sind beliebt bei Brautpaaren. Tage mit Schnapszahlen oder Zahlenspielen werden immer wieder gern für Hochzeiten gewählt – sei es als hoffentlich gutes Omen für eine lange, glückliche Ehe oder ganz einfach aus dem pragmatischen Grund, sich den Hochzeitstag leichter merken zu können. Der heutige Samstag ist ein solcher Tag. An diesem 18.8.18 gibt es auf Standesämtern und in Kirchen – auch im Landkreis – mitunter ein wenig mehr zu tun, als an normalen Wochen- und Samstagen. Und für Braut und Bräutigam bringt diese Zahlenkombination eine Prise mehr Romantik in die offizielle Besiegelung ihrer Liebe.

Für Desiree Ricciardi (25) und Samuel Hierl (24) gibt es definitiv keinen Tag, der besser geeignet wäre – und sie haben dementsprechend ein ganzes Paket an privaten Glücksmomenten geschnürt, das alles beinhaltet: Dieser 18.8.18 ist nämlich nicht nur der Tag ihrer standesamtlichen Trauung, nicht nur der Tag, an dem sie sich den kirchlichen Segen geben lassen. Zusätzlich feiern sie auch die Taufe ihrer zehnmonatigen Tochter Giuliana und die Braut hat auch noch Geburtstag. „Da kommen eigentlich alle wichtigen Ereignisse zusammen, die zum Leben gehören“, freut sich Desiree. Und Samuel ergänzt schmunzelnd: „Auf diese Weise lohnt es sich, dass unsere Verwandten extra aus Italien und Slowenien anreisen.“ Rund 100 Gäste sind es, die heute im Standesamt Donauwörth, in der Wallfahrtskirche Heilig Kreuz und beim anschließenden Fest mit dabei sind.

Seit drei Jahren sind Samuel und Desiree ein Paar, aber eigentlich kennen sie buchstäblich aus dem Sandkasten. Ihre Eltern haben in Augsburg in derselben Straße gewohnt, bis die beiden etwa vier, fünf Jahre alt waren. Dann verloren sie sich aus den Augen, als Desirees Eltern nach Donauwörth zogen. Viele Jahre später kreuzte das Schicksal erneut ihre Wege: Simones Familie bekam eine neue Nachbarin – Samuels Schwester. Durch diese Verbindung kam der Kontakt erneut zustande und zwischen der Einzelhandelskauffrau und dem Maschinenführer funkte es.

Im Dezember 2017 hat Samuel seiner Desiree dann einen ganz romantischen Heiratsantrag gemacht. Er hatte ein sehr persönliches Video vorbereitet, das in der Frage gipfelte: „Willst du mich heiraten?“ Wer hätte da schon ’nein’ sagen können?

Eine Sommerhochzeit sollte es sein und da stieß das Brautpaar ganz schnell auf den 18.8.18. „Dieses Datum ist für uns das I-Tüpfelchen, aber nur deshalb, weil ohnehin schon alles mit uns so gut passt!“ Denn eines steht für sie fest: „Letztlich kommt es auf den Menschen an, nicht aufs Datum.“

Während sich die beiden im Donauwörther Rathaus das Ja-Wort geben, rüsten sich zwölf Kilometer nördlich davon Andrea Schneid (48) und Alexander Graf (47) für ihren großen Tag. Sie sind eines von sechs Paaren, die sich am heutigen Samstag das malerische Ambiente von Schloss Harburg für ihren Hochzeitstag gewählt haben. Privat leben sie in Ebermergen und so ist es lediglich ein Katzensprung auf die Burg. In Anwesenheit von 23 engsten Freunden und Familienangehörigen schließen sie dort den Bund der Ehe. Für Alexander ist es die zweite, Andrea war noch nicht verheiratet.

Sie haben sich gesucht und gefunden – ganz wörtlich gesehen, denn sie haben ihre Liebe dem Internet zu verdanken. In einer Partnerschaftsbörse haben sich beide nach dem Partner fürs Leben umgesehen und sind auf Anhieb fündig geworden. Die Übereinstimmung ihrer Inter-essen war nahezu 100prozentig und ist es bis heute. „Wir suchen nun schon seit zweieinhalb Jahren die Marotten des anderen und finden sie einfach nicht“, amüsiert sich Alexander Graf und schaut liebevoll seine Braut an, die bestätigend nickt.

Alexander hat sein früheres Leben für Andrea aufgegeben. Im Raum Fürstenfeldbruck, wo er privat und beruflich verwurzelt war, hat er die Brücken weitgehend hinter sich abgebrochen, um als Oberbayer in Nordschwaben heimisch zu werden. Jetzt ist der gelernte Metzger als Disponent in einem Kartoffelunternehmen tätig – „von der Hauptspeise Fleisch zur Beilage“, witzelt er. Für beide fühlt sich alles im neuen, gemeinsame Leben „total richtig an“. Den 18.8.18 haben sie aus einem ganz einfachen Grund gewählt: „Wir können ihn uns leicht merken.“

Neben den sechs Trauungen auf der Burg gibt es in Harburg am heutigen Samstag eine weitere im Rathaus. Normalerweise kann man in Harburg lediglich am zweiten Samstag im Monat standesamtlich heiraten, angesichts der großen Nachfrage steht Bürgermeister Wolfgang Kilian aber auch am 18.8.18 zur Verfügung.

In Donauwörth werden heute fünf Paare standesamtlich verheiratet. „Der Trend an solchen Tagen ist ungebrochen“, sagt Standesbeamtin Antonia Reitinger. Drei Heiratswillige bringt Carmen Pelzl in Rain heute unter die Haube. „Das ist für unsere Verhältnisse relativ normal an Samstagen“, weiß sie. Im Standesamt Monheim hält sich die Nachfrage in Grenzen. „Drei Brautpaare sind es“, gibt Alfred Mayr Auskunft, „meistens haben wir ein bis zwei.“ Und in Wemding hat Erika Händler „a bissl mehr als sonst“ zu tun. Dort geben sich drei Paare im Rathaus das Ja-Wort und ein weiteres in Otting, das zur VG gehört.

