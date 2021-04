18-Jähriger wirft bei Wittesheim Steine auf Ersthelfer

Einer der beiden Brüder, die am Sonntag bei Wittesheim außer Kontrolle geraten sind, hat nun eine weitere Strafanzeige am Hals.

Nach weiteren Ermittlungen der Polizei zu den Vorkommnissen am Sonntag in und bei Wittesheim haben sich die Vorwürfe gegen einen der beiden jungen Männer erweitert. Der 18-Jährige und sein Bruder, 20, waren – wie gemeldet – im betrunkenen Zustand mit einem Auto unterwegs und landeten mit diesem in einem Bach. Ein anderer Verkehrsteilnehmer erblickte den demolierten Wagen und wollte helfen. Das Duo ging den Mann jedoch verbal an.

Schottersteine verfehlen Auto des Ersthelfers

Als er deshalb flüchten wollte, versetzte ihm der 20-jährige einen Faustschlag ins Gesicht. Wie sich inzwischen herausstellte, beließ es auch der 18-Jährige nicht bei verbalen Entgleisungen. Der Polizei zufolge warf er mehrere Schottersteine in Richtung des Autos, mit dem der Ersthelfer im Rückwärtsgang wegfuhr. Die Steine verfehlten aber ihr Ziel. Dennoch ermitteln die Gesetzeshüter gegen den jungen Mann nun auch wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung.

Nach den geschilderten Geschehnissen setzten sich die Brüder gegen Sonntagabend auf Fahrräder. Einer von ihnen stürzte nahe Wittesheim und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen. (dz)

