18-Jährige mit Auto im Kreisverkehr zu schnell: Unfall

Eine junge Autofahrerin hat am Donnerstag im Kreisverkehr an der Dillinger Unterführung in Donauwörth einen nicht alltäglichen Unfall gebaut. An dem Pkw entstand der Polizei zufolge Totalschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 18-jährige mit ihrem Pkw kurz vor 20 Uhr von der Westspange kommend in den Kreisel ein. Bei der zweiten Runde durch diesen verlor die Fahranfängerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nassem Asphalt die Kontrolle über den Wagen. Dieser schleuderte über einen Bordstein auf die angrenzende Grasfläche. Der Wagen riss dort ein Vorfahrt-Achten-Schild sowie das Verkehrszeichen „Kreisverkehr“ samt Aluminiumstange aus der Verankerung.

An dem Pkw entstand den ersten Erkenntnissen zufolge wirtschaftlicher Totalschaden. Sowohl die 18-Jährige als auch ihre 17-jährige Beifahrerin gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Die Beamten zeigten die Fahrerin wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung an. (AZ)