Unfall in Parkhaus: Auto kracht gegen Betonpfeiler

Im Parkhaus im Ried in Donauwörth ist eine junge Frau mit ihrem Auto gegen einen Betonpfeiler geprallt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 13.45 Uhr.

Die 18-Jährige verursachte an ihrem Pkw einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro. Die Frau blieb unverletzt. Ob beziehungsweise in welchem Ausmaß auch das Bauwerk in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt. (AZ)