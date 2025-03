Fahranfänger prallt mit E-Auto gegen Baum

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 14 Uhr, als ein 18-jähriger Fahranfänger gegen einen Baum prallte. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann auf der Kreisstraße DON 24 von Daiting in Richtung Sulzdorf unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Elektroauto. Der Wagen stieß frontal in einen linksseitig der Straße stehenden Baum. Der 18-Jährige konnte eigenständig aus dem Fahrzeugwrack aussteigen. Er wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Ein Alkoholtest ergab keine Auffälligkeiten. Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von geschätzten 20.000 Euro. Bis zur Abschleppung kam es zu Behinderungen im Fließverkehr. 41 Kräfte der Feuerwehren Buchdorf, Monheim und Baierfeld waren vor Ort. (AZ)

