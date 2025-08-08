18-Jähriger wird vermisst: Suchaktion in der Donau

In Donauwörth wird ein junger Mann vermisst. Da es Hinweise darauf gibt, dass der 18-Jährige in die Donau gefallen ist, startete die Polizei am späten Donnerstagabend eine größere Suchaktion.

Nach Informationen der Inspektion Donauwörth wendete sich die Mutter des jungen Mannes am Abend an die Polizei und meldete ihn als vermisst. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass er in den Fluss gefallen ist, hieß es gegen Mitternacht. Die genauen Umstände seien noch unklar. Es fänden Vernehmungen statt. Möglicherweise könnte der Vorfall schon länger zurückliegen. Nach Informationen unserer Redaktion könnte der 18-Jährige schon seit mehreren Tagen abgängig sein.

Wasserwacht und Feuerwehr mit vier Booten auf der Donau im Einsatz

Um etwa 22.30 Uhr begann in Donauwörth eine Suchaktion. An der waren zunächst die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth, die Wasserwacht-Ortsgruppen Donauwörth. Rain, Bäumenheim und Lauterbach sowie die DLRG Mönchsdeggingen mit insgesamt rund 60 Personen beteiligt. Ebenso waren zahlreiche Kräfte des Roten Kreuzes vor Ort. Wasserretter und die Besatzungen von vier Booten suchten zunächst im Stadtbereich die Ufer zwischen dem Donauspitz (dort mündet die Wörnitz in die Donau) und der Kläranlage ab, speziell die Uferbereiche. Gegen 23.30 Uhr entdeckten die Helfer auf dem genannten Abschnitt im beziehungsweise am Wasser zwei Schuhe, die dem Vermissten gehören könnten.

Icon vergrößern In der Dunkelheit suchten Wasserretter mit Taschenlampen die Uferbereiche der Donau ab. Foto: Wolfgang Widemann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Dunkelheit suchten Wasserretter mit Taschenlampen die Uferbereiche der Donau ab. Foto: Wolfgang Widemann

Die Polizei setzte einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein. Der flog über der Donau bis zur Staustufe nach Bertoldsheim. Bis nach Mitternacht war die Suche erfolglos und wurde unterbrochen.