Fahranfänger baut Unfall - 8000 Euro Sachschaden

Am Sonntag um 17.20 Uhr, war ein 18-jähriger Fahranfänger in der Nagelgasse Leitheim unterwegs. Er wollte in Richtung Kaisheim fahren und zu diesem Zweck nach rechts in die Hafenreuter Straße abbiegen. An der Einmündung allerdings missachtete der junge Mann laut Polizeiangaben die dortige Vorfahrtsbeschilderung. Sein Auto stieß mit dem Pkw eines eines 42-Jährigen auf der Hauptfahrbahn zusammen. Es entstand Sachschaden von geschätzten 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die aufnehmenden Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 18-Jährigen. (AZ)

86687 Kaisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis