Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

18-Jähriger missachtet Vorfahrt: Zusammensto0ß mit einem anderen Auto

Leitheim

Fahranfänger baut Unfall - 8000 Euro Sachschaden

Der 18-Jährige missachtete die Vorfahrtsbeschilderung. Sein Wagen kollidierte mit einem anderen Auto.
    • |
    • |
    • |
    In der Hafenreuter Straße in Leitheim hat es gekracht. Ein Fahranfänger hatte die Vorfahrt missachtet.
    In der Hafenreuter Straße in Leitheim hat es gekracht. Ein Fahranfänger hatte die Vorfahrt missachtet. Foto: Barbara Würmseher, Archivbild

    Am Sonntag um 17.20 Uhr, war ein 18-jähriger Fahranfänger in der Nagelgasse Leitheim unterwegs. Er wollte in Richtung Kaisheim fahren und zu diesem Zweck nach rechts in die Hafenreuter Straße abbiegen. An der Einmündung allerdings missachtete der junge Mann laut Polizeiangaben die dortige Vorfahrtsbeschilderung. Sein Auto stieß mit dem Pkw eines eines 42-Jährigen auf der Hauptfahrbahn zusammen. Es entstand Sachschaden von geschätzten 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die aufnehmenden Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 18-Jährigen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden