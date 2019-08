31.07.2019

180 Jahre im Herzen Donauwörths

Schwester Michaela (links) und Schwester Teresa in der Kapelle des Klosters St. Ursula in Donauwörth. Auch wenn sie nur noch zu fünft sind, wollen die Dominikanerinnen ohne Sorge und mit Gottvertrauen in die Zukunft blicken.

Kirchliches Leben Die Dominikanerinnen von St. Ursula leben für die Verkündigung des christlichen Glaubens. Doch sie sind weniger geworden. Wie soll es weitergehen im Kloster?

Von Thomas Hilgendorf

Donauwörth „Ja spinnst du?“: Das war die erste Reaktion im Freundeskreis von Schwester Teresa Westermeier, als sie noch nicht Schwester Teresa war. Aber sie hatte es vor, lange schon. Ein Leben für Gott, für Christus, nicht für sich selbst. Dieser Wunsch nach dem Klosterleben abseits des Weltlichen hatte sie früh schon nach Donauwörth gebracht. In eine größere Gemeinschaft von Schwestern, die allerdings kleiner geworden ist im Laufe der Jahre. Woran liegt es, dass aktuell nur noch fünf Dominikanerinnen in der Klostergasse wohnen und arbeiten? Und: Wie soll es weitergehen?

Diese Fragen stellen sich zwangsläufig. Aber weder Schwester Teresa noch Schwester Michaela wollen sich von den Sorgen um die Zukunft niederdrücken lassen. Doch sie spüren beide eine große Verantwortung, sie wollen, dass es weitergeht mit dem Kloster – schließlich sind die Dominikanerinnen von St. Ursula seit genau 180 Jahren ein Teil der Stadt, mitten in der Stadt.

Wie sich die Zeiten geändert haben, das kann man an den Lebensgeschichten der beiden Schwestern erkennen. Schwester Michaela ist 78 Jahre, vor 52 Jahren hatte sie ihre Profess. Ursprünglich stammt sie aus Meitingen, aber eigentlich ist sie durch und durch Donauwörtherin. Als junges Mädchen war sie bereits Schülerin im Internat von St. Ursula (das bis 1986 bestand). „Ich hatte früh Lust gehabt, ins Kloster zu gehen“, erzählt Schwester Michaela. In ihrem Elternhaus gab es öfters Streit. Bei der Erstkommunion habe sie gebetet, dass die Eltern sich vertragen – was beinahe augenblicklich geschah. Noch am selben Tag fragte der Pfarrer damals die Kommunionskinder, ob sich jemand vorstellen könnte, sein Leben Jesus Christus zu weihen. Michaela hat laut „Ja“ gerufen. Spätestens von da an sei der Weg irgendwie vorgezeichnet und klar gewesen. Sie machte ihr Abitur, studierte auf Lehramt – und erklärte ihren Eltern quasi am Tag des Abschlusses, was nun Sache sei. Damals war dieser Berufsweg noch nicht so ungewöhnlich wie heute. Zu jenen Zeiten waren es stets zwischen 20 und 30 Schwestern im Kloster. Einige arbeiteten als Lehrerinnen in der angegliederten Schule, andere im Kindergarten oder in der hauseigenen Landwirtschaft. Ein reges Leben unter vielen Schwestern. Das war anfangs auch noch so, als Schwester Teresa ins Kloster fand. Heute sind sie zu fünft.

Die 57-jährige Teresa stammt aus München. Auch in ihrer Familie sei es nicht ganz einfach gewesen. Die Mutter war schwer krank und suizidgefährdet. Teresa erzählt, dass sie selbst immer viel gebetet habe. Den Glauben hatten ihr die Großeltern nahegebracht. Gut habe ihr das getan. In einer Zeitschrift habe sie vor der Wendezeit in den 1980er- Jahren einen Artikel über Schwester Michaela gelesen, die sich für verfolgte Christen in Osteuropa einsetzte.

Sie habe dann ihr Taschengeld gesammelt und nach Donauwörth geschickt, um Schwester Michaelas Projekt zu unterstützen. Irgendwann habe sie sich ein Herz gefasst und sei nach Donauwörth gefahren. „Und dann war dieses brave Mädchen plötzlich da, das am Anfang gar nichts geredet hat“, erzählt Schwester Michaela heute schmunzelnd – das Schweigen gehöre allerdings längst der Vergangenheit an. Ja, es dürfe auch gelacht werden im Kloster – die Klischees der übertriebenen Ernsthaftigkeit, sie müssen zurechtgerückt werden.

Als Teresa sich endgültig für das Klosterleben entschied, nachdem sie bereits als Gemeindereferentin gearbeitet hatte, fielen die Reaktionen teils heftig aus. Spürbares Unverständnis im Elternhaus, noch mehr davon im Freundeskreis. Sie sei doch ein lebenslustiger Mensch, was täte sie da im Kloster? Und überhaupt: Spinnt die jetzt? Trotz allen Gegendrucks folgte sie dem Ruf. Bereut hat sie es bis heute nicht. Und doch machen sich die beiden Schwestern Gedanken darüber, wie es weitergeht in der Klostergasse. Es kommt ein wenig Wehmut auf, wenn sie die alten Bilder durchschauen: viele Schwestern in der schwarz-weißen Ordenstracht, bei der Heuernte auf dem eignen Feld, in der Küche, beim Schuldienst, im weitläufigen, sonnigen Klostergarten. Aber nur in der Vergangenheit zu leben – nein, das sei nicht ihr Auftrag. „Wir werden weiter das tun, was wir Dominikanerinnen tun sollen: Das Evangelium verkünden“, sagt Schwester Teresa. Das sei manchmal schwieriger als früher, weil in vielen Familien schon bei den Großeltern der Bezug zum Glauben fehle. Deutschland sei Missionsland geworden.

„Früher gingen unsere Missionare nach Indien und Afrika – heute ist es umgekehrt. Andernorts in der Welt blüht das christliche Leben “, sagt Teresa. Sie meint, die Verhältnisse könnten sich auch hier durchaus wieder ändern, ja, es könne ein Zurück zu den christlichen Wurzeln geben. Denn die Suche nach dem Ewigen, nach Gott, sie sei doch irgendwie angelegt im Menschen. Und die Donauwörther Dominikanerinnen wollen das ihre dazu beitragen, dass dieser Bezug präsent bleibt und weitergetragen wird. Freilich seien auch in der Geschichte der Orden Fehler passiert. „Das Bodenpersonal hat nicht immer alles richtig gemacht“, meint Schwester Teresa. Doch Fehler wie etwa die Konkurrenz oder Aggression unter den christlichen Konfessionen, sie seien weitgehend überwunden, Gott sei Dank. Die Christen müssten respektvoll zusammenstehen, gemeinsam Jesu Weg nachfolgen, das Evangelium verkünden und auch danach leben. Das sei zeitlos.

Erst diese Woche hätten jugendliche Radlerinnen nach einem Quartier für die Nacht gefragt. Die Mädchen hatten sich das Ziel gesetzt, eine Zeit lang ohne Geld auszukommen. Der Wille zum Wesentlichen, er sei da bei den Jungen. Nur überdecke das Weltliche all zu oft das Geistliche. Die Schwestern haben die Jugendlichen übernachten lassen. Das Lebensvorbild, das Zeugnis gehört schließlich auch zum Christsein. Und hier erschließe sich eine Verbesserung im Gegensatz zu früher: Man sei wieder stärker aufgefordert, „nach draußen“, zu den Menschen zu gehen. Die Schwestern wollen in Donauwörth bleiben. Das Haus wird noch größer, die Mädchenrealschule wird als gemischte Realschule im Stauferpark neu gebaut. Hier im Kloster böte sich Raum für neue Ideen an. Etwas Christliches, Soziales müsse es sein, ein wohltätiger Zweck erfüllt werden. Es gibt viele Aufgaben für die Dominikanerinnen von St. Ursula.

Themen Folgen