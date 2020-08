vor 20 Min.

19-Jährige verunglückt bei Fünfstetten mit ihrem Auto

Das Auto einer jungen Frau schlittert von der Fahrbahn und kippt um. Zwei Feuerwehren sind mit 45 Kräften im Einsatz.

Eine junge Frau ist am Mittwochabend bei einem Unfall verletzt worden. Die 19-jährige Fahranfängerin war mit ihrem Auto auf der Kreisstraße DON 20 von Wemding in Richtung Fünfstetten unterwegs. Kurz vor der Einmündung Lommersheim kam sie auf vollkommen übersichtlicher Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in der Folge auf das Bankett, woraufhin die junge Frau übersteuerte. Ihr Auto schleuderte daraufhin nach links über die gesamte Fahrbahn, drehte sich dabei um 180 Grad und kippte schließlich auf die Fahrerseite. Neben der Straße kam das umgekippte Autowrack zwischen zwei Bäumen und entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Glücklicherweise herrschte zum Unfallzeitpunkt am Mittwochabend weder Gegenverkehr, noch krachte die junge Frau in einen der nebenstehenden Bäume. Die 19-Jährige konnte ihren Wagen über das Beifahrerfenster selbstständig nach oben hin verlassen. Sie wurde mit mehreren Verletzungen – unter anderem zahlreiche Prellungen und Platzwunden – per Rettungswagen in das Nördlinger Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Feuerwehren Gosheim und Fünfstetten mit Einsatzkräften vor Ort

Nach Angaben der Polizei entstand an dem Auto der jungen Frau wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser beläuft sich auf geschätzte 5000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste nach der Bergung abgeschleppt werden.

Zur Absicherung waren die freiwilligen Feuerwehren Gosheim und Fünfstetten mit etwa 45 Einsatzkräften vor Ort. Ob Fremdschaden entstanden ist, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen durch die aufnehmenden Beamten der Donauwörther Polizeiinspektion. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen