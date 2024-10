Fahranfänger gerät in Kontrolle: Er hat knapp ein Promille

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein 19-jähriger Autofahrer in Donauwörth in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahranfänger alles andere als nüchtern war: Er hatte knapp ein Promille Alkohol intus. Folglich wurde ihm die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt. Den jungen Mann erwartet neben einer Bußgeldanzeige wohl nun auch Post von der Führerscheinstelle. (AZ)

