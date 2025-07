Unfall: 19-Jähriger rutscht mit in Weizenfeld

Ein 19-Jähriger ist am vergangenen Donnerstag mit seinem Kraftrad auf der Kreisstraße von Auchsesheim kommend in Richtung Bäumenheim gefahren. Gegen 21 Uhr geriet der junge Mann in einer Kurve auf das Bankett, woraufhin er die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und in ein Weizenfeld rutschte. Aufgrund der getragenen Schutzausrüstung wurde der 19-Jährige nur leicht verletzt. Am Kraftrad entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weizenfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schutzausrüstung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis