2,6 Millionen Euro für neuen Flügel in Heilig Kreuz

Am ehemaligen Kloster wird fleißig gewerkelt. Dekan Robert Neuner soll Mitte des kommenden Jahres einziehen. Einweihung des Auer-Gartens ist früher geplant.

Von Manuel Wenzel

Die Container sind bis an den Rand gefüllt mit Bauschutt, das neu einzubringende Material steht bereit, auch auf dem Gerüst herrscht reger Betrieb: Die Arbeiten am ehemaligen Kloster Heilig Kreuz in Donauwörth gehen voran. Dort soll in einem Teil des jahrhundertealten Gebäudes die Verwaltung für die neue Pfarreiengemeinschaft Heilig Kreuz/Liebfrauenmünster einziehen. Auch die neue Wohnung von Stadtpfarrer Dekan Robert Neuner wird dort entstehen. „Voraussichtlich werden die Arbeiten im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein“, teilt das Bistum Augsburg als Bauherr der Maßnahme auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Danach könne Neuner die Räumlichkeiten beziehen.

Das Projekt trägt den genauen Titel: „Umbau Prälatenflügel zu einem kirchlichen Verwaltungszentrum mit Priesterwohnung“. Letztere soll im Obergeschoss des Flügels Platz finden. Im Untergeschoss wird das Pfarrbüro eingerichtet, eine Etage darüber die Jugendstelle der Diözese.

Abstimmung mit dem Denkmalschutz

Im Zuge der Arbeiten werden Bodenbeläge herausgenommen und sämtliche technischen Anlagen zurückgebaut und anschließend neu installiert. Außerdem werden Wände, Böden und Decken überarbeitet beziehungsweise neu verlegt. „Bestehende Stuckdecken und Stuckverzierungen an Portalen werden gereinigt und wie im Bestand vorgefunden belassen“, heißt es aus Augsburg. Die Denkmalschutzbehörden seien dabei mit einbezogen.

Seit Juli ist der betroffene Gebäudeteil eingerüstet – „um das nistende Storchenpaar nicht zu stören“, so das Bistum. Es ist vorgesehen, das Dach auf Schäden zu sichten und diese gegebenenfalls auszubessern. Außerdem werden die Fenster und die Fassade in Angleichung an das Bestandsgebäude neu gestrichen. Für den Umbau des Prälatenflügels stehe ein Budget von insgesamt 2,6 Millionen Euro zur Verfügung. Mit den Arbeiten liege bislang man im Zeitplan.

Die Arbeiten im unmittelbar benachbarten Auer-Garten werden von der Pädagogischen Stiftung Cassianeum koordiniert. Auch hier laufe die Baustelle wie geplant, sagt der Stiftungsvorsitzende Peter Kosak. Laut dem Architekten sollen die Erdbauarbeiten Mitte September beendet sein, so Kosak. Einen Monat später etwa sollen die Bäume – japanische Kirsche – gepflanzt werden, die dann zur pünktlich Einweihung blühen sollen: Diese soll im Frühjahr gefeiert werden, wie Kosak berichtet. Vom Zeitplan her habe man sich mit dem Cassianeum abgesprochen, heißt es vom Bistum Augsburg.

