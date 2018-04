11:24 Uhr

20-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Sue war ins Schleudern geraten und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug

Am Freitag gegen 12.30 Uhr war eine 20-jährige Auttofahrerin auf der Staatsstraße zwischen Altisheim und Donauwörth unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Schäfstall kam sie aus Unachtsamkeit auf das rechte Bankett und übersteuerte in Folge dessen ihren Wagen. Der geriet ins Schleudern, prallte mit der Front in den rechten Grabe, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst befreien, wurde später jedoch vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Donauwörth gebracht. Das Auto wurde mit Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, die durch die alarmierten Feuerwehren Altisheim und Marxheim geregelt wurden.

