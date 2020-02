vor 19 Min.

20-Jähriger landet mit S-Klasse in einem Acker

Junger Autofahrer aus dem Kreis Dillingen verliert nahe Donauwörth-Zirgesheim die Orientierung. Zuvor fährt er über Feldwege.

Ein junger Autofahrer aus dem Landkreis Dillingen war in der Nacht auf Sonntag mit einer Luxus-Karosse im Raum Donauwörth auf Feldwegen unterwegs – und hat offenbar die Orientierung verloren. Ergebnis: Das Wagen landete in einem Acker und wurde beschädigt. Zudem muss der 20-Jährige mit einer Geldbuße rechnen.

Fahrer ist allein und nüchtern

Warum der junge Mann um 2.20 Uhr mit seinem Mercedes der S-Klasse am Wichtelesberg nahe Zirgesheim auf Feldwegen fuhr, ist der Polizei nicht bekannt. Der Fahrer sei allein und nüchtern gewesen. Aufgrund der Dunkelheit bemerkte er allerdings nicht, dass er irgendwann vom Weg abkam und auf einen Acker gelangte. Für dieses Gelände war die Limousine allerdings überhaupt nicht geeignet. Sie sank im lockeren Erdreich ein und blieb stecken.

Es wird wohl ein Bußgeld fällig

An dem Auto wurden der Unterboden und die Radkästen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte laut Polizei bei einigen hundert Euro liegen. Der Pkw musste aus dem Acker geschleppt werden. Dies organisierte der 20-Jährige selbst. Am Feld entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Deshalb zeigten die Beamten den Fahrer auch an. Es wird wohl ein Bußgeld fällig. (wwi)

