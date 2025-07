Unfall im Kreisverkehr: 20-Jähriger missachtet die Vorfahrt

Am frühen Freitagmorgen passierte in Bäumenheim ein Unfall mit hohem Sachschaden. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto gegen 5.40 Uhr von der B 2 kommend in den Kreisverkehr Richtung Raiffeisenstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 40-jährigen Autofahrers, der sich - vom Josef-Dunau-Ring kommend zur Bundesstraße unterwegs war - bereits auf der Kreisfahrbahn befand. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die aufnehmenden Beamten leiteten gegen den 20-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Vorfahrtsmissachtung ein. Beide Männer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)

