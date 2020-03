vor 35 Min.

200 Euro Spende an Glühwürmchen

Erlös stammt aus Christbaumkauf

Ein Christbaumkauf soll Spaß machen und richtig auf Weihnachten einstimmen. So hatte sich Martin Hofer vorgenommen und die Idee geboren, zusätzlich zu seinen Bäumen auch Speisen und Getränke auf seinem Hof in Osterweiler anzubieten. Ein paar Helfer unterstützten ihn dabei und schon wurde an einem Adventssamstag der Christbaumkauf bei Familie Hofer zum Erlebnis. Daraus entwickelte sich aber nicht nur eine gesellige Veranstaltung, sondern zugleich auch eine Benefiz-Aktion.

Denn die Organisatoren verlangten für die vielen Leckereien kein Entgelt, sondern die Besucher spendeten auf freiwilliger Basis – und zwar für einen guten Zweck. Die Verantwortlichen dachten dabei an den Verein „Glühwürmchen“, der sich für schwer-, krebs- und chronisch kranke Kinder und deren Familien einsetzt.

Dank der großzügigen Spendenbereitschaft der Christbaumkunden konnte jetzt die Spendensumme in Höhe von 200 Euro an Rosmarie Schweyer, die Vorsitzende des Vereins „Glühwürmchen“, überreicht werden. (dz)

