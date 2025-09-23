2000 Euro Schaden: Baumaschine in Felsheim mutwillig beschädigt

Die Windschutzscheibe einer Mietbaumaschine hat eine unbekannte Person in Felsheim mutwillig eingeschlagen. Zu der Tat kam es zwischen Montag vergangener Woche, 16 Uhr, und Montag dieser Woche, um 8 Uhr, in der Konradstraße.

Es handelt sich laut Polizei um eine selbstfahrende Baumaschine der Marke Merlo in der Farbe grün. Als Tatwerkzeug wurde den polizeilichen Erkenntnissen zufolge ein Stein verwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)