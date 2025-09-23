Icon Menü
2000 Euro Schaden: Baumaschine in Felsheim mutwillig beschädigt

Felsheim

2000 Euro Schaden: Baumaschine in Felsheim mutwillig beschädigt

Zu einem Akt des Vandalismus kommt es in Felsheim. Ein Unbekannter schlägt eine Windschutzscheibe ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Bill Titze
    Zu einer Sachbeschädigung gab es in Felsheim.
    Zu einer Sachbeschädigung gab es in Felsheim. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Die Windschutzscheibe einer Mietbaumaschine hat eine unbekannte Person in Felsheim mutwillig eingeschlagen. Zu der Tat kam es zwischen Montag vergangener Woche, 16 Uhr, und Montag dieser Woche, um 8 Uhr, in der Konradstraße.

    Es handelt sich laut Polizei um eine selbstfahrende Baumaschine der Marke Merlo in der Farbe grün. Als Tatwerkzeug wurde den polizeilichen Erkenntnissen zufolge ein Stein verwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)

