vor 17 Min.

20000 neue „Mitarbeiterinnen“ am Landratsamt

Zahlreiche Bienen sind in ihre neue Behausung in Donauwörth eingezogen

Als Gemeinschaftsprojekt der Mitarbeiter des Landratsamts sind vor einigen Wochen zwei Bienenvölker in ihre neuen Behausungen oberhalb der Parkfläche am Mühlberg in Donauwörth eingezogen. Aktuell summen also circa 20000 Bienen rund um die Bienenstöcke des Landratsamts Donau-Ries. Für sie ist laut einer Pressemitteilung der Standort in der Nähe der Bleichwiese ideal, um ihrer Arbeit nachzugehen. Dies soll ein Beitrag zur Nachhaltigkeit im Landratsamt Donau-Ries sein, aber auch eine Möglichkeit bieten, interessierten Kollegen den Umgang mit Bienen und der Imkerei näher zu bringen.

Landrat Stefan Rößle hat die Bienen persönlich an ihrem neuen Arbeitsplatz besucht: „Bienen sind wunderbare Tiere und Botschafterinnen für mehr Natur. Wir sind uns bewusst, dass wir alle von funktionierenden Ökosystemen abhängen. Ich danke vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich freiwillig bereit erklärt haben, sich um die Tiere zu kümmern“.

Das Imker-Team am Landratsamt rund um Tobias Probst, Claudia Bauch, Heidrun Baur, Markus Hügele, Gerd Öfele und Julia Lanzer planen nun verschiedene Aktionen rund um das Thema Imkerei und Bienen. So soll zum Beispiel mit den Kindern der Mitarbeiter am „Kindermitbringtag“ am 18. November mit Bienenwachs gebastelt werden. Im nächsten Jahr sind regelmäßige Workshops für die Angestellten geplant, heißt es in der Pressemitteilung weiter. (pm)

