2019 wird ein Jahr des Bauens

Heuer können die Großprojekte nur bedingt in Angriff genommen werden. Noch sind die Schulden der Gemeinde beispiellos niedrig. Das wird sich allerdings ändern.

Von Helmut Bissinger

Eigentlich sollten in Oberndorf in diesem Jahr nach planungsreichen Monaten Baumaschinen auffahren. „Es ist aber anders gekommen“, sagt Bürgermeister Hubert Eberle. So habe die Gemeinde das für den Bau des Kindergartens favorisierte Grundstück nicht erwerben können. Nun aber gibt es ein Areal, wurden die Planungen geändert. Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff. Wenn alles passt, könnte möglicherweise noch im Herbst Baubeginn sein.

Auch das Projekt Kläranlage ist ins Stocken geraten. Hier fehlen noch einzelne Abstimmungen, muss mit der Stadt Rain eine Verfahrensfrage gelöst werden. Jedoch auch bei dieser Maßnahme ist ein Ende der Planungs- und Gutachterphase in Sicht. „Somit werden wir im nächsten Jahr einen Rekord-Haushalt bekommen“, blickt Eberle in die Zukunft.

8 Millionen Euro Gesamtvolumen

In diesem Jahr schließt der Etat mit etwas mehr als acht Millionen ab. Trotz der Verzögerungen: Es sind immerhin knapp 3,8 Millionen Euro, die im Vermögenshaushalt, für Investitionen vorgesehen sind und die der Gemeinderat bewilligt hat. Ermöglicht wird dies durch Zahlungen aus der Beteiligung an der Einkommenssteuer mit 1,56 Millionen Euro, 426000 Euro Schlüsselzuweisungen, 600000 Euro aus der Gewerbesteuer, Grundsteuer B (225000 Euro) und den Kanalbenutzungsgebühren mifast 300000 Euro. An Staatszuschüssen für den Kindergarten und die -krippe erwartet die Kämmerei der Lechgemeinde 290000 Euro.

Etwas mehr als 1,1 Millionen Euro muss Oberndorf an Kreisumlage zahlen. Ein großer Brocken bei den Ausgaben sind außerdem die Personalkosten mit 1,25 Millionen Euro. Die Liste der Investitionen ist umfangreich, „manches ist freilich noch in der Schwebe“. Man habe aber versucht, so viele Vorhaben wie möglich zu berücksichtigen. Auch habe man ein Darlehen in Höhe von 900000 Euro im Etat festgeschrieben. Fraglich sei allerdings, ob man dies überhaupt abrufen muss.

Für den Neubau des sogenannten Kinderbetreuungszentrums sind vorerst einmal als erste Tranche rund 350000 Euro eingeplant, außerdem 150000 Euro für den Erwerb des alten Kindergartengebäudes in der Kapellstraße in Eggelstetten.

Mittagsbetreuung soll kommen

Dort soll eine Mittagsbetreuung für die Kinder geschaffen werden. Sie wird voraussichtlich 400000 Euro kosten. 300000 Euro fallen für die Sanierung und den Anbau für den Schützenverein beim Sportheim in Eggelstetten an. Viel Geld kostet die Erschließung des zweiten Abschnitt des Baugebietes Westlich Pater-Frey-Ring: 670000 Euro wird die Tiefbaumaßnahme kosten. Dazu kommen 50000 Euro für die Straßenbeleuchtung.

Rund 285000 Euro hat die Kämmerin für den Erwerb von Grundstücken eingeplant. Außerdem geplant: die Renaturierung des Dorfbachs (50000 Euro).

100000 Euro sind als Kosten für die weiteren Planungen zum Bau der neuen Kläranlage vorgesehen. Aus den Rücklagen entnimmt Kämmerin Silvia Stumpf 1,2 Millionen Euro, um den Haushalt auszugleichen, liegt der Vermögenshaushalt im Vergleich zum Vorjahr doch um 36 Prozent höher. „Wir haben einiges zu bewältigen“, sagt Bürgermeister Eberle. Für das kommende Jahr erwartet er dann einen Rekord-Haushalt, wie sich aus dem gleichzeitig verabschiedeten Finanzplan ablesen lässt.

Ein Blick auf die finanzielle Situation der Lechgemeinde könnte andere Kommunen neidisch machen: Derzeit hat jeder der rund 2500 Einwohner in Oberndorf, Eggelstetten und Flein 46,99 Euro Schulden. Diese Zahl wird 2019 aber in die Höhe schnellen.

