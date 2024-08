Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich

Am Montag gegen 22.40 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Elektrofahrrad in der Donauwörther Kapellstraße unterwegs. Beim Abbiegen auf die Umkehr verlor der Mann die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte zu Boden. So teilt die Polizei mit. Der Radler zog sich unter anderem eine Platzwunde am Kopf zu und wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klink zur ärztlichen Versorgung eingeliefert. Am Rad entstand lediglich geringer Sachschaden. Ein Fremdverschulden kann dem aktuellen polizeilichen Kenntnisstand zufolge ausgeschlossen werden. (AZ)

