21-Jähriger schläft am Steuer ein: Frontalzusammenstoß knapp verhindert

Ein 21-Jähriger hat am Freitagmorgen einen Unfall verursacht, weil er nach eigenen Angaben kurz am Steuer eingeschlafen war. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann um kurz nach sechs Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe eines Baugeschäftes fiel der Mann dem eigenen Bekunden nach in einen sogenannten Sekundenschlaf und kam nach links in den Gegenverkehr. Ein 63-jähriger Autofahrer, welcher in Richtung Ortsausgang unterwegs war, konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver nach links knapp verhindern. Der 21-Jährige überfuhr mit seinem Wagen in der Folge den Gehweg, prallte gegen einen Pflanztrog und anschließend in den Zaun eines Firmengeländes. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger auf dem Bürgersteig. Der Unfallfahrer konnte sich selbstständig aus dem Unfallwrack befreien. Dieses musste abgeschleppt werden. Die aufnehmenden Beamten leiteten gegen den 21-Jährigen, der durch den Aufprall leicht verletzt wurde, ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge geistiger oder körperlicher Mängel ein. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 13.000 Euro. (AZ)

86650 Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frontalzusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis