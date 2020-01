vor 54 Min.

22-Jähriger landet mit Auto im Graben

Ein Autofahrer verunglückt nahe Warching. Die Ursache für den Unfall ist völlig unklar.

Aus bislang ungeklärten Umständen ist am frühen Donnerstagabend auf der Staatsstraße nahe Warching ein Autofahrer verunglückt. Der Unfall passierte laut Polizei auf um 17.20 Uhr auf „sicherer Strecke“. Kein anderer Verkehrsteilnehmer war beteiligt. Der Wagen driftete von der Straße ins Bankett und der 22-Jährige verlor die Kontrolle. Der Pkw landete schließlich im Graben. Der junge Mann blieb nach erstem Anschein unverletzt. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 4000 Euro. Nach Angaben der Polizeiinspektion Donauwörth passierten in deren Zuständigkeitsbereich in der jüngeren Vergangenheit mehrere gleich gelagerte Unfälle. (dz)

Themen folgen