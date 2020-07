17:00 Uhr

22 Sozialwohnungen für Donauwörth

Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich für die 22 neuen Sozialwohnungen in der Sallingerstraße. Darüber freuen sich (von links) Heribert Kollmann (GBD), Oberbürgermeister Jürgen Sorré, Vitus Schmidt, Armin Neudert, Dieter Keller, Wilhelm Rein und der Verantwortliche auf der Baustelle, Gürsel Özdemir.

Plus In der Berger Vorstadt wird derzeit kräftig gebaut. Ende des kommenden Jahres soll das Gebäude fertiggestellt sein, das eine Gesamtwohnfläche von 1500 Quadratmetern bieten wird.

Von Yannick Eibl

Gerüste, Baumaschinen, Werkzeug, Absperrungen – kurzum: Es ist eine klassische Großbaustelle. Und das mitten in der Stadt. Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth (GBD) baut derzeit in der Sallingerstraße in der Berger Vorstadt 22 Sozialwohnungen. Nun fand hierzu ein verspäteter Spatenstich statt.

September 2021 soll das Gebäude fertig sein

Der Geschäftsführer der GBD, Vitus Schmidt, steht mit großer Freude hinter dem Projekt: „Seit 2012 arbeiten wir an dem Vorhaben, und nun hat es endlich geklappt.“ Vor vier Wochen haben die ersten Arbeiten begonnen, bis zum Ende dieses Jahres soll der Rohbau stehen und im September 2021 das Gebäude fertiggestellt werden. „Das sind unsere Ziele.“ Auch das Spezielle der Wohnungen hebt Schmidt hervor: So werde die Grundmiete pro Quadratmeter 8,50 Euro betragen. Jedoch müssen alle künftigen Mieter eine Wohnberechtigungsbescheinigung vorweisen. Durch diese wird der Preis pro Quadratmeter von einem bis zu drei Euro abgestuft.

Nicht alle Wohnungen sind gleich groß. Architekt Dieter Keller erklärt: „Die Wohnungen werden nach dem Bayerischen Wohnungsprogramm EOF gebaut. Unter anderem wird hierdurch das ganze Projekt von der Regierung von Schwaben gefördert. Insgesamt entstehen circa 1500 Quadratmeter Wohnfläche.“ Hierbei haben die einzelnen Wohnungen eine Fläche zwischen 50 und 90 Quadratmeter. Weiterhin entsteht für die künftigen Mieter auch ein Parkdeck mit 38 Stellplätzen und 44 Fahrradstellplätzen. Das ganze Projekt soll schlussendlich 4,6 Millionen Euro kosten, so Keller.

Bezahlbarer Wohnraum für Donauwörth

Auch GBD-Aufsichtsratsvorsitzender und Alt-Oberbürgermeister Armin Neudert ist überzeugt von der Maßnahme: „Es ist einfach prima, dass in Donauwörth bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird – vor allem, da dieser langfristig erhalten bleibt.“ Denn wie Neudert erklärt, ist die Baugenossenschaft daran gebunden, die Sozialwohnungen für 25 Jahre zu erhalten.

Dies sei auch für die Regierung von Schwaben ein ausschlaggebender Punkt bei der Förderung gewesen. Wie GBD-Vorstandsmitglied Wilhelm Rein erklärt, sind schon an den Erwerb des Grundstücks Auflagen vonseiten der Kommune geknüpft worden. So habe die Stadt das Grundstück an die Baugenossenschaft verkauft unter der Prämisse, dass dort Sozialwohnungen entstehen müssen.

