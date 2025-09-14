Icon Menü
22-Jähriger verursacht Wildunfall und meldet ihn erst nach 11 Stunden in Donauwörth

Donauwörth

22-Jähriger meldet Wildunfall erst elf Stunden später

Nun hat er eine Anzeige am Hals, weil er das verletzte Tier so lange hilflos liegen gelassen hatte. Der Jagdpächter kümmerte sich dann darum.
    •
    •
    •
    Ein verletztes Reh blieb nach dem Zusammenstoß mit einem Auto liegen. Der Fahrer machte erst viel später Meldung von diesem Wildunfall.
    Ein verletztes Reh blieb nach dem Zusammenstoß mit einem Auto liegen. Der Fahrer machte erst viel später Meldung von diesem Wildunfall. Foto: Patrick Pleul, dpa, Symbolbild.

    Mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist ein junger Autofahrer, die Samstagnacht einen Wildunfall im Reichertsweilerweg in Donauwörth hatte. Nach Polizeiangaben prallte das Fahrzeug des 22-Jährigen dort mit einem kreuzenden Reh zusammen, er meldete diesen Unfall jedoch erst elf Stunden später bei der zuständigen PI.

    Somit lag ein Verstoß gegen das Bayerische Jagdgesetz vor. Der Betroffene muss nun mit einer Geldbuße rechnen. Der zuständige Jagdpächter konnte telefonisch erreicht werden, und kümmerte sich schlussendlich um das verletzte, aber ins angrenzende Feld weitergesprungene Wild. (AZ)

