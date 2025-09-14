22-Jähriger meldet Wildunfall erst elf Stunden später

Mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist ein junger Autofahrer, die Samstagnacht einen Wildunfall im Reichertsweilerweg in Donauwörth hatte. Nach Polizeiangaben prallte das Fahrzeug des 22-Jährigen dort mit einem kreuzenden Reh zusammen, er meldete diesen Unfall jedoch erst elf Stunden später bei der zuständigen PI.

Somit lag ein Verstoß gegen das Bayerische Jagdgesetz vor. Der Betroffene muss nun mit einer Geldbuße rechnen. Der zuständige Jagdpächter konnte telefonisch erreicht werden, und kümmerte sich schlussendlich um das verletzte, aber ins angrenzende Feld weitergesprungene Wild. (AZ)