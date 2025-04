23-Jähriger in Wemding mit über 0,5 Promille unterwegs

Eine Streife der PI Donauwörth hat am Freitag um 0.07 Uhr in der Fuchsstraße in Wemding einen Autofahrer zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Da die Beamten bei dem 23-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, folgte ein Schnelltest vor Ort. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille, wie die Beamten mitteilen. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Donauwörther Inspektion bestätigte den Wert. Die Folgen waren eine Untersagung der Weiterfahrt sowie eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Diese wird ein Bußgeld von mindestens 500 Euro plus ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister zur Folge haben. (AZ)

