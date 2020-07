vor 33 Min.

24-Jährige fährt ungebremst auf Auto auf

Sie wird schwer verletzt und muss vom Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht werden.

Auf der Staatsstraße zwischen Thierhaupten und Münster kam es am Samstag zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 24-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei war eine Frau mit ihrem Pkw zur Mittagszeit dort in Richtung Münster unterwegs und wollte auf Höhe Gut Hemerten nach links abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie anhalten, was die in gleiche Richtung fahrende 24-Jährige übersah und ungebremst auf den stehenden Wagen auffuhr.

Die Unfallverursacherin erlitt durch die Wucht des Aufpralls schwere Verletzungen und kam sie mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg. Die andere Unfallbeteiligte zog sich leichtere Blessuren zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Donauwörth gebracht.

Es entstand laut Polizei Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 15000 Euro. Die Staatsstraße war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Die Umleitung wurde von der Feuerwehr Thierhaupten übernommen, da bei der Notrufmitteilung zunächst von einem Verkehrsunfall auf Thierhauptener Flur ausgegangen wurde. (dz)

