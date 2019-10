12:15 Uhr

25-Jähriger stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer aus Marxheim stößt im Landkreis Augsburg mit einem Auto zusammen. Das hat schreckliche Folgen.

Bei einem Verkehrsunfall nahe Altenmünster im Landkreis Augsburg ist ein junger Mann aus Marxheim ums Leben gekommen. Das Unglück passierte am vorigen Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Baiershofen und Altenmünster. Der 25-Jährige war dort an dem Feiertag mit dem Motorrad unterwegs.

Nach Auskunft der Polizei kam der Kradfahrer in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dennoch behielt er die Kontrolle über seine Maschine und fuhr etwa 50 Meter neben der Straße entlang eines Erdwalls. Am Scheitelpunkt der Rechts-/Linkskombination wollte er wieder zurück auf die Straße – und stieß mit einem Auto zusammen, mit dem ein 33-Jähriger das entgegenkam.

Das Motorrad prallte gegen die Beifahrerseite des Wagens. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Von der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Zunächst wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Der Autofahrer blieb unverletzt. (thia)

