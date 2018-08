15:14 Uhr

250 Polizisten kontrollieren Ankerzentrum und finden Küchenmesser

Ein großes Aufgebot der Polizei ist am Freitagmorgen im Ankerzentrum in Donauwörth angerückt.

Nach Hinweisen auf gefährliche Gegenstände haben 250 Polizisten am Freitag das Ankerzentrum in Donauwörth kontrolliert. Sie fanden Küchen- und Besteckmesser.

Von Niklas Molter

Im Ankerzentrum in Donauwörth ist es am Freitag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Rund 250 Polizisten führten ab 7 Uhr bis zum Mittag Kontrollen in zwei Häusern durch. Hintergrund: Der Polizei lagen nach eigenen Angaben konkrete Hinweise darauf vor, dass mehrere Bewohner der beiden Gemeinschaftsunterkünfte gefährliche Gegenstände in ihren Zimmern deponiert hätten, die in Konfliktsituationen eingesetzt werden könnten.

Bei ihrer Kontrolle fand die Polizei in mehreren Zimmern Küchen- und Besteckmesser. Wie eine Polizeisprecherin erläuterte, verstößt der Besitz dieser nicht gegen das Waffengesetz. Allerdings sei es laut Hausordnung nicht erlaubt, Messer in den Zimmern aufzubewahren. Die Messer wurden daher sichergestellt. "Wir gehen davon aus, dass es sich um die in den Hinweisen genannten Gegenstände handelte", heißt es im Polizeibericht.

Von Einsatzkräften wurde gemeldet, dass in mehreren Zimmern Messer aufgefunden wurden. Dies erfüllt zwar keinen Straftatbestand, verstößt aber gegen die Hausordnung und stellt grundsätzlich eine Gefahr da. Darum wurden diese Gegenstände sichergestellt. #polizeieinsatz #donauwörth — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 3. August 2018

Einsatzkräfte bringen mehrere Männer in andere Einrichtungen

Die Polizei suchte am Freitag im Donauwörther Ankerzentrum nicht nur nach gefährlichen Gegenständen, sondern auch nach fünf Männern, die zuletzt negativ aufgefallen waren. Vier von ihnen trafen die Einsatzkräfte an. Sie wurden in andere Einrichtungen gebracht. Zudem half die Polizei, Asylbewerber innerhalb des Ankerzentrums in andere Gebäude zu verlegen.

Aus der Erstaufnahme Donauwörth ist kürzlich ein Ankerzentrum geworden. Bild: Thomas Hilgendorf (Archiv)

Der mehrstündige Einsatz verlief nach Polizeiangaben überwiegend friedlich. Es sei zu keinen Straftaten gekommen. Vor Ort befanden sich auch Rettungswagen - laut Polizei wurden sie wie bei Einsätzen dieser Größenordnung üblich vorsorglich positioniert.

Der Einsatz dauert noch an. Dies hat auch den Hintergrund, dass den Bewohnern in aller Ruhe erklärt wird, welche Maßnahmen durchgeführt werden und vor allem warum. Auch in ihrer Landessprache. Hier benötigen wir Zeit. #polizeieinsatz #donauwörth #polizei #echtzeit110 — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 3. August 2018

Im März war es in Donauwörth zu Randalen gekommen, als ein Asylbewerber aus der damaligen Erstaufnahmeeinrichtung abgeschoben werden sollte. Etwa 50 Mitbewohner solidarisierten sich mit dem Mann und verhinderten dessen Abschiebung. Es kam zu Auseinandersetzungen und Angriffen auf Polizisten. Im Februar hatten Bewohner versucht, mit dem ICE auf eigene Faust nach Italien auszureisen - 150 Flüchtlinge versammelten sich am Bahnhof, der Verkehr wurde zeitweise eingestellt. "Wir sind mit vielen Kräften angerückt, weil wir schon zweimal auf Widerstand gestoßen sind ", erläuterte ein Polizeisprecher den Großeinsatz am Freitag.

