Auto prallt im Kreisverkehr gegen eine Bake

Am Sonntag gegen 17 Uhr prallte ein 28-jähriger Autofahrer im Kreisverkehr Bürgermeister-Müller-Straße/Mertinger Straße in Bäumenheim aufgrund eines Fahrfehlers vor der Kreisfahrbahn geradeaus gegen eine Bake samt Verkehrszeichen „Vorbeifahrt rechts“. Nach Angaben der Polizei wurden am Wagen dabei ein Vorderreifen zerstört und die Front beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 6000 Euro. Der 28-Jährige gab den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)