Knapp 3 Millionen Euro Förderung für Glasfaserausbau in Otting und Oberdorf

Im Rahmen der Bayerischen Gigabitrichtlinie wurden seit 2014 bereits über 2,5 Milliarden Euro für den Glasfaserausbau in Bayern investiert. Der Landkreis Donau-Ries profitiert nun von 2.926.453 Euro für den Glasfaserausbau in den Gemeinden Otting (229.153 Euro) und Oberdorf am Lech (2.697.300 Euro). Staatsminister Dr. Fabian Mehring (Freie Wähler) zeigt sich in einer Pressemitteilung begeistert über die positive Meldung aus der Landeshauptstadt. „Der Glasfaserausbau in Bayern schreitet zügig voran! Eine moderne digitale Infrastruktur ist ein zentraler Baustein für gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land und entscheidend für die Zukunftsfähigkeit der Kommunen“, berichtet der bayerische Digitalminister. „So geht der Breitbandausbau im ländlichen Raum mit großen Schritten voran“, freut sich Mehring über die Förderung aus München.

Auch der Stimmkreisabgeordnete Wolfgang Fackler (CSU) teilt in einer Pressemitteilung mit: „Ich freue mich sehr, dass mit Otting und Oberndorf zwei weitere Kommunen aus unserem Landkreis mit insgesamt knapp drei Millionen Euro gefördert werden. Schließlich zählt jeder Meter neues Glasfaserkabel, denn leistungsfähige Glasfasernetze sind das Tor zur Welt unseres digitalen Alltags“, so Fackler. Erst im Oktober hatten Stadt Monheim (1,21 Millionen Euro) sowie die Gemeinden Buchdorf (1,31 Millionen Euro) und Daiting (491.000 Euro) Förderbescheide für die finanzielle Unterstützung des Freistaats aus der bayerischen Gigabitrichtlinie entgegen genommen. (AZ)