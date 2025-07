Der Landkreis musikalisch vereint: eine erhebende Serenade

Es ist ein einzigartiges Gefühl, im weiträumigen Innenhof der imposanten Harburg zu sitzen und den Klängen von drei Blaskapellen lauschen zu dürfen. Petrus hatte gerade noch ein Einsehen, und bis auf wenige Regentropfen und einige Sturmböen mit herunterflatternden Notenblättern der Musiker hielt das Wetter bis zum Ende der Veranstaltung. So konnten das zahlreich erschienene Publikum unter dem Motto „Der Landkreis musikalisch vereint“ einen stimmungsvollen und erhebenden Abend erleben.

Die Stadtkapelle Oettingen brachte Musik von Mozart bis zu „I will follow him" mit. Foto: Szilvia Izsó

Mit den warmen Klängen von „Friends for life“, komponiert von Dizzi Stratford, stellten sich die Stadtkapellen aus Harburg, Donauwörth und Oettingen gemeinsam vor, ehe jedes Ensemble drei Einzelbeiträge zu Gehör brachte. Die Gastgeber aus Harburg glänzten mit dem Klassiker „The Story“ in einem Arrangement von M. Scharnagel, der die Melodie geschickt auf die verschiedenen Orchestergruppen verteilte und neben dem balladenhaften auch einen orchestralen Bläserklang vorsah. Von demselben Arrangeur erklang auch das weltbekannte „Hey Jude“ von den Beatles.

Auch hier beeindruckte die Stadtkapelle Harburg mit stimmungsvollen Klangfarben und einem beeindruckenden nahezu orchestralen Finale. Marlene Fackler, Querflöte, spielte anschließend wunderbar einfühlsam den elegischen Song „Der einsame Hirte“ von James Last. Die anderen Instrumente ordneten sich dabei unter, umspielten und unterstrichen die sehnsuchtsvolle Melodie.

Stimmungsvolle Klangfarben zauberten die Platzhirsche, die Harburger Stadtkapelle in den .Schlosshof Foto: Szilvia Izsó

Spritzig-charmante Interpretation

Die Stadtkapelle Oettingen brachte gleich drei Dirigenten mit. Unter der Leitung von Ute Fuchs wagte sich das Ensemble an die „Arietta Nr. 12“ aus der Oper „Le nozze di Figaro“ von W. A. Mozart. Christian Anlehner, Tenorhorn, fungierte dabei souverän als Solist. „Die Archivisten-Polka“ von Markus Nimmervoll wurde von Max Wunderle dirigiert, der die Stadtkapelle Oettingen zu einer spritzigen, charmanten Interpretation dieses Werkes animierte. Steffen Müller schließlich ließ mit dem Ensemble die 60-er Jahre aufleben und intonierte mit „I will follow him“ einen Evergreen, der bis heute nichts an Charme eingebüßt hat.

Harburger Serenade im Schlosshof Donauwörth Foto: Szilvia Izsó

Stimmungsvolles Klanggemälde

Die Stadtkapelle Donauwörth unter der Stabführung von Josef Basting stellte sich mit „Flashing Winds“, einem Klassiker der neueren Blasmusik, vor, der vor allem in der rhythmischen Präzision, dem drängenden Rhythmus und auch den beschwingten Passagen überzeugte. Aus dem Genre des Musicals intonierte das Ensemble das Medley „Hair-Selection“, das die Zuschauer mitnahm auf eine Zeitreise in die Flower-Power-Zeit. Bekannte Titel wie „Aquarius“, „Let the Sunshine in“ oder „Good morning starshine” sorgten dabei für ein stimmungsvolles Klanggemälde. „Orpheus in der Unterwelt“ von Jaques Offenbach unterstrich die hohe dynamische und klangliche Bandbreite der Donauwörther Stadtkapelle, die sich auch als homogener Klangkörper erwies.

Gemeinsam ließen die drei Stadtkapellen mit der „Böhmischen Liebe“ eine der meistgespielten Polkas erklingen, ehe mit dem „Radetzky Marsch“ der glanzvolle Schlusspunkt gesetzt wurde. (Andrea Hutzler)