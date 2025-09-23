Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

3000 Euro Schaden: Unfallflucht in Riedlingen

Riedlingen

3000 Euro Schaden: Unfallflucht in Riedlingen

Eine unbekannte Person fährt gegen einen anderen Wagen, der ordnungsgemäß geparkt ist. Die Person flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Riedlingen.
    Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Riedlingen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zu einer Unfallflucht ist es am Montag in Riedlingen gekommen. Zwischen 11.15 Uhr und 13.15 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß in der Hans-Leipelt-Straße geparkten, schwarzen Pkw Ford S-Max an der linken Seite. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3000 Euro.

    Da sich keine verursachende Person meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden