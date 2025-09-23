3000 Euro Schaden: Unfallflucht in Riedlingen

Zu einer Unfallflucht ist es am Montag in Riedlingen gekommen. Zwischen 11.15 Uhr und 13.15 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß in der Hans-Leipelt-Straße geparkten, schwarzen Pkw Ford S-Max an der linken Seite. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3000 Euro.

Da sich keine verursachende Person meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)