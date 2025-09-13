Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

31-Jähriger spuckt Polizisten am Donauwörther Bahnhof an

Donauwörth

Mann spuckt Polizisten am Donauwörther Bahnhof an

Ein 31-Jähriger benimmt sich am Freitag mehrmals am Donauwörther Bahnhof daneben. Gegen ihn wird nun wegen mehreren Vergehen ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann hat sich am Donauwörther Bahnhof mehrmals daneben benommen.
    Ein Mann hat sich am Donauwörther Bahnhof mehrmals daneben benommen. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

    In Donauwörth ist es am Freitagabend gegen 19.55 Uhr am Bahnhof zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 31-Jähriger hatte dort eine Kioskmitarbeiterin beleidigt und zeigte sich aggressiv. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der Mann weiter aggressiv und kam deren Aufforderungen nicht nach. Beim Versuch, ihn zum Streifenwagen zu bringen, leistete er Widerstand und spuckte einen Polizisten an. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die Einsatzkräfte zudem mehrfach. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden