Mann spuckt Polizisten am Donauwörther Bahnhof an

In Donauwörth ist es am Freitagabend gegen 19.55 Uhr am Bahnhof zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 31-Jähriger hatte dort eine Kioskmitarbeiterin beleidigt und zeigte sich aggressiv. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der Mann weiter aggressiv und kam deren Aufforderungen nicht nach. Beim Versuch, ihn zum Streifenwagen zu bringen, leistete er Widerstand und spuckte einen Polizisten an. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die Einsatzkräfte zudem mehrfach. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (AZ)

