Ladendiebin wird auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt wurde eine 34-jährige Frau mit somalischer Staatsangehörigkeit, als sie am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in einem Drogeriemarkt in Nördlingen zwei Kosmetikartikel in ihre Jackentasche steckte. Die Beute hat nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 30 Euro. Eine Verkäuferin beobachtete die Frau dabei. Im Kassenbereich wurde die Ladendiebin dann angehalten. Nun erwartet sie eine Anzeige. (AZ)

