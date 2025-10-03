Icon Menü
34-Jährige Somalierin erwischt: Versuchter Ladendiebstahl in Drogeriemarkt!

Nördlingen

Ladendiebin wird auf frischer Tat ertappt

Frau steckte in einem Drogeriemarkt in Nördlingen zwei Kosmetikartikel in ihre Jackentasche. Das hat Folgen.
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau steckte in einem Nördlinger Drogeriemarkt zwei Artikel einfach ein, ohne zu bezahlen.
    Eine Frau steckte in einem Nördlinger Drogeriemarkt zwei Artikel einfach ein, ohne zu bezahlen. Foto: Roland Furthmair, Symbolbild

    Auf frischer Tat ertappt wurde eine 34-jährige Frau mit somalischer Staatsangehörigkeit, als sie am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in einem Drogeriemarkt in Nördlingen zwei Kosmetikartikel in ihre Jackentasche steckte. Die Beute hat nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 30 Euro. Eine Verkäuferin beobachtete die Frau dabei. Im Kassenbereich wurde die Ladendiebin dann angehalten. Nun erwartet sie eine Anzeige. (AZ)

