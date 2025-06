Kopfsprung mit Folgen: 34-Jähriger verletzt sich bei Kanufahrt in Harburg

Ein 34-Jähriger sprang am Freitagnachmittag während einer Kanutour kopfüber in die Wörnitz und verletzte sich dabei am Kopf. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit einer Gruppe im Kanu unterwegs und sprang vom Boot aus ins Wasser. Dabei stieß er mit dem Kopf auf einen Stein am Grund des Flusses und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Zuvor hatte der Reiseleiter ausdrücklich auf den niedrigen Wasserstand der Wörnitz hingewiesen. Für den 34-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. (AZ)

