vor 49 Min.

370 FOS/BOS-Schüler streben das Abitur an

In der Stauferpark-Turnhalle in Donauwörth fanden die Abi-Prüfungen der FOS/BOS statt.

An der Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth haben die Abi-Prüfungen stattgefunden.

370 Schüler der 12. und 13. Klassen der Hans-Leipelt-Schule Donauwörth haben in der Stauferpark-Turnhalle Donauwörth die Abschlussprüfungen zum Fachabitur beziehungsweise zum Abitur abgelegt. Zum Auftakt hatten die Schüler ihre schriftliche Deutschprüfung zu absolvieren. Dann waren Mathematik und die Prüfungen im 4. Prüfungsfach an der Reihe. Je nach gewählter Ausbildungsrichtung waren dies Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, Physik oder Pädagogik/Psychologie. Am Freitag folgten die Englisch-Prüfungen. (dz)

