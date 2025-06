38-Jährige baut Unfall beim Freibad und flüchtet

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr, wie eine zunächst unbekannte Person in einem dunklen Audi auf dem Parkplatz des Freibades auf dem Schellenberg einen geparkten VW touchierte. An diesem entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Da sich der Verursachender entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verständigte die Zeugin die Polizei. Beamte der PI Donauwörth konnten wenig später eine 38-jährige Frau als Tatverdächtige ermitteln. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle erstattet. (AZ)

