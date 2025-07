38-Jähriger mit frisiertem Kraftrad unterwegs

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr wurde in der Römerstraße in Bäumenheim der 38-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads von einer Streife der PI Donauwörth einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug technische Veränderungen zur Erhöhung der Maximalgeschwindigkeit vorgenommen wurden. Der aus Bäumenheim stammende Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)

