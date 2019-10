30.10.2019

40 Jahre bei Geda

Firma ehrt langjährige Mitarbeiter

Langjährige Mitarbeiter bilden in jedem Unternehmen das Fundament eines starken Teams. So ehrte die Firma Geda-Dechentreiter am Firmenhauptsitz in Asbach-Bäumenheim alle Mitarbeiter, die dem Bauaufzughersteller über viele Jahre hinweg die Treue gehalten haben und im Jahr 2019 ein Jubiläum ihrer Betriebszugehörigkeit feiern dürfen.

„Wir sind sehr stolz, so viele langjährige Mitarbeiter in unserem Unternehmen zu haben.“ Mit diesen Worten bedankte sich Johann Sailer, geschäftsführender Gesellschafter, bei allen Mitarbeitern, die dem Unternehmen seit zehn, 25 und sogar 40 Jahren die Treue halten. Sabine Dumler und Andreas Graupe wurden für je zehn Jahre Betriebszugehörigkeit mit einer Urkunde geehrt. Auf ein Vierteljahrhundert bei Geda können Tina Feldner, Peter Paulus und Johann Müller zurückblicken. Johann Sailer überreichte ihnen neben einer Urkunde zusätzlich eine Silbermedaille der IHK. Beachtliche 40 Jahre – und damit fast sein gesamtes Berufsleben –hat Georg Christ bei Geda verbracht. Seit seinem Eintritt ins Unternehmen im Jahr 1979 ist der Jubilar in der Elektromontage der Firma tätig und erlebte damit die Entwicklung der Firma von den Anfängen bis hin zum weltweit agierenden Unternehmen mit. (dz)

Themen folgen