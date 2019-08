00:32 Uhr

400 Gläubige feiern mit der Münsterpfarrei

In Donauwörth wurde an Mariä Himmelfahrt auch die Geselligkeit gepflegt

Das 39. Pfarrfest der Donauwörther Münsterpfarrei war heuer aufgrund des Wetters eine Herausforderung, aber dennoch sehr gelungen. Über 400 Gäste konnten die Verantwortlichen im Pfarrheim und vereinzelt auf dem Münsterplatz am Feiertag „Mariä Aufnahme in den Himmel“ begrüßen. Die Donauwörther Stadtkapelle begleitete den Nachmittag mit ihren Klangkörpern in schwungvoller und lockerer Weise.

Ab 7 Uhr wurden auf dem Münsterplatz Zelte und Pavillons für den Verkauf der Speisen und Getränke aufgestellt. Im Saal wurden Tische und Stühle gerichtet und die Kuchentheken befüllt.

Unter festlichem Orgelklang zogen Stadtpfarrer Robert Neuner und Diakon Robert Stöckl zusammen mit den Ministranten in das gut gefüllte Liebfrauenmünster ein. Die Kirche war passend zum Motto mit Sonnenblumen geschmückt. Der Münsterchor brachte zusammen mit dem Orchester unter dem Dirigat von Maria Steffek die „Deutsche Messe“ von Franz Schubert nach der Bearbeitung von Dantonello zu Gehör.

Zu Beginn seiner Predigt stellte Pfarrer Robert Neuner die Frage eines kleinen Jungen nach der Beerdigung seiner Tante in den Raum: „Wie kommt sie jetzt da wieder hoch?“. Und der Bub stellte fest: „Wir können sie jetzt da unten doch nicht einfach liegen lassen!“ So ist das „Fest Mariä Aufnahme in den Himmel“ das größte Versprechen. Denn das Schönste steht uns noch bevor. So ist es auch für Maria wie auch für uns ein Geschenk ins Licht gehoben zu werden. Von Maria geht in den Kräutern, welche am Himmelfahrtstag in die Kirchen getragen werden, ein Auferstehungs-Parfum aus, so Stadtpfarrer Neuner.

Am Ende der Eucharistiefeier lud Stadtpfarrer Robert Neuner alle Anwesenden zur Mitfeier des weltlichen Festes auf dem Münsterplatz und im Pfarrheim ein. Nach dem feierlichen Hochamt im Liebfrauenmünster wurde das gesellige Beisammensein aufgrund des regnerischen Wetters im Münsterpfarrheim eröffnet. Musikalisch sorgten die Musikanten der Donauwörther Stadtkapelle gekonnt für Stimmung und wurden immer wieder mit Applaus bedacht.

Für die Kinder war am Nachmittag ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm geboten. So wurden Fingernägel lackiert und Gesichter geschminkt.

Viele der über 400 Gäste beim diesjährigen Pfarrfest der Münsterpfarrei bekundeten ihre Freude, dass es auch heuer wieder am Patrozinium begangen wurde. So waren auch die Verantwortlichen über den regen Zuspruch erfreut. (jt)

Themen Folgen