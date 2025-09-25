4000 Euro Schaden: Unfallflucht an Parkplatz in Donauwörth

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag in Donauwörth gekommen. Die 18-Jährige parkte ihren schwarzen Ford Fiesta zwischen 7.30 Uhr und 15.45 Uhr am Parkplatz vor dem Schulzentrum in der Neudegger Allee. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte dort laut Polizei während dieser Zeit einen Streifschaden über die komplette rechte Seite.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Da sich kein Verursacher meldete, nahmen Polizeibeamte ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 zu melden. (AZ)