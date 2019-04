05:30 Uhr

41-Jähriger hortet über 200 Arbeitshandschuhe

Polizei findet in der Wohnung eines Mannes Diebesgut, das er bei seinem Arbeitgeber in Rain gestohlen haben soll.

Von Alexander Millauer

Über 200 Handschuhe fand die Polizei bei einer Durchsuchung in einer Wohnung im vergangenen Jahr. Deswegen saß ein 41-Jähriger nun auf der Anklagebank vor dem Amtsgericht Nördlingen. Er hortete Arbeitshandschuhe in allen Größen und Variationen – von dick bis dünn, mit Noppen oder ohne. Auch mehrere Flaschen Insektenspray, Wespenköder, Rasendünger, Unkrautvernichter und einige weitere Utensilien fand die Polizei bei ihm.

All das soll der Angeklagte bei seiner Firma in Rain gestohlen haben. 13 Jahre lang war er dort angestellt. Außerdem soll er zwei Mal mindestens 500 Liter Diesel aus der firmeneigenen Tankstelle abgezapft haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deswegen gewerbsmäßigen Diebstahl in sieben Fällen vor.

Angeklagte bestreitet die Vorwürfe

Vor Gericht bestreitet der Angeklagte die Vorwürfe. Er vermutet eine Racheaktion dahinter: Er hatte in der Hauptsaison gekündigt und fortan als Lastwagenfahrer für eine andere Firma gearbeitet. Der Angeklagte behauptet, es habe im Betrieb eine Gitterbox für Ausschussware gegeben. „Da konnte sich jeder was nehmen“, erklärt er. Das sei von der Betriebsleitung jedoch nur mündlich kommuniziert worden – einen Nachweis kann er nicht erbringen.

Dieser Aussage widersprechen jedoch einige Zeugen. Der Betriebsleiter erklärt, dass es solch eine Aktion exakt einmal gegeben hätte. Auch aus dem Restmüll könne er die Artikel nicht haben, da dort nur angerissene und kaputte Ware entsorgt wird. Er war bei der Wohnungsdurchsuchung 2018 dabei und ließ das vermeintliche Diebesgut mit dem eigenen Inventar abgleichen. Einige Artikel seien so alt gewesen, dass man sie schon gar nicht mehr hätte verorten können. Auch sie finden sich aber in der Anklageschrift.

Darauf stützt sich Verteidiger Peter Hugger in seinem Schlussplädoyer: „Es ist vollkommen nebulös, was dem Angeklagten zur Last gelegt wird.“ Man habe in der Anklageschrift viele Gegenstände aufgelistet – woher die aber stammen, sei größtenteils ungeklärt. Genauso gut hätte er die Handschuhe und andere Artikel in einem Baumarkt kaufen können. Das bestätigt auch der Mitarbeiter, der das vermeintliche Diebesgut mit dem eigenen Inventar abglich und als Zeuge vor Gericht aussagte. Auf die Frage der Richterin, ob er die Artikel woanders hätte kaufen können, antwortete der: „Ausschließen kann man das nicht.“

Vermeintlicher Diesel-Diebstahl

Widersprüche ergeben sich auch beim vermeintlichen Diesel-Diebstahl. Der Betriebsleiter sagte etwa, dass der Angeklagte 2015 Diesel aus der firmeneigenen Tankstelle in einen IBC-Container abgepumpt habe. Den hat der Angeklagte jedoch erst 2017 von der Firma geschenkt bekommen.

Der Betriebsleiter behauptet außerdem, der Angeklagte habe einen Mitarbeiter angewiesen, die Tankstelle wieder aufzufüllen. Verteidiger Hugger hält ihm schließlich die Aussage eines anderen Schichtleiters, die er bei der Polizei getätigt hat vor. Er, und nicht der Angeklagte, habe angewiesen, die Tankstelle wieder aufzufüllen. „Das Lügengeflecht ist hier ganz offensichtlich erkennbar“, sagte der Verteidiger.

Richterin verurteilt Angeklagten zu Geldstrafe

Die Staatsanwaltschaft plädiert in ihrem Schlussvortrag auf eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden können. Keiner der Zeugen habe etwa die Gitterbox, von der der Angeklagte sprach, bestätigen können.

Richterin Katrin Wegele verurteilt den Angeklagten schließlich zu 180 Tagessätzen je 30 Euro. Es habe sich um unbeschädigte Artikel gehandelt, die bei dem Angeklagten gefunden wurden und mehrere Zeugen hätten bestätigt, dass es die Gitterbox mit Ausschussware nur einmal gegeben hätte. Hinsichtlich des vermeintlichen Diesel-Diebstahls sprach sie den Angeklagten frei.

