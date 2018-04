vor 38 Min.

43-Jähriger missachtet Vorfahrt: zwei Autos kollidieren

Beim Einfädeln in die B 2 kracht es

Am Dienstagfrüh kam es gegen 7 Uhr auf der B2 bei Buchdorf zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, war ein 43-jähriger Autofahrer zur Unfallzeit auf der Auffahrtsschleife von Buchdorf in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 25-Jähriger auf der Bundesstraße ebenfalls in Richtung Donauwörth. Beim Einfahren in die B2 missachtete der 43-Jährige seine Wartepflicht und fuhr den Wagen des 25-Jährigen hinten rechts an. Dessen Fahrzeug drehte sich durch die Wucht des Anstoßes, schleuderte über die Fahrbahn, prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Schutzplanke und kam schließlich zum Stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.