Hochwasser: Gemeinde will Vereine unterstützen

Die Gemeinde Bäumenheim lässt die vom Juni-Hochwasser schwer getroffenen Vereine im Ortsteil Hamlar nicht im Stich. Dieses klare Signal geht von der Gemeinderatssitzung aus, die sich mit einem Antrag der beiden Gemeinderäte Lars Maier (SPD) und Benjamin Baumann (BfB) auf Bereitstellung eines Sondervermögens in Höhe von 50.000 Euro befasste. Den Begriff „Sondervermögen“ wird es in den Beschlüssen der Industriegemeinde allerdings nicht geben – die Wortwahl stieß nicht im Gremium nicht bei allen Mitgliedern auf Gegenliebe. So meinte Werner Rauch (PWG) offenbar mit Blick auf die Bundespolitik, der Ausdruck habe ein „G´schmäckle“. Es sei doch auch kein Problem, wenn die betroffenen Vereine – laut Bürgermeister geht es ausschließlich um die Freiwillige Feuerwehr und den Schützenverein Diana Hamlar – Anträge stellten.

