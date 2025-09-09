Seit fünf Jahrzehnten Freunde: Die besondere Beziehung von Feldheim mit Plestin

„Auch in der heutigen Zeit sieht man wieder, wie wichtig Völkerverständigung geworden ist“: Das sagt Claudia Hausner, die beim neuerlichen Besuch in der Partnergemeinde Plestin in ihrer Rede einen Bogen über fünf Jahrzehnte Freundschaft spannte. Sie und Anni Schuhladen-Küblbeck müssen es wissen: Beide waren bei der ersten Besuchsfahrt im Sommer 1975 schon dabei und sind heuer die Hauptorganisatorinnen der Fahrt. Ein „Freund der ersten Stunde“ beeindruckte die Gäste aus Bayern: Der 91-jährige Pfarrer Alexis Lopez war vor 50 Jahren Verantwortlicher der Plestiner und hielt beim gemeinsamen Gottesdienst die Predigt.

Beim Empfang am „Platz de Feldheim“ gab es neue Tafeln für den Maibaum und den zweiten Teil der Bank um die 2009 gepflanzte Linde. 1997 wurde die Gemeindepartnerschaft besiegelt, die sich ebenso verfestigt hat wie die Kontakte zwischen den beiden Freundeskreisen und vielen Familien. Unter den 49 Fahrtteilnehmern waren Bürgermeister Stefan Roßkopf, Zweite Bürgermeisterin Sybille Hafner und Altbürger­meister Peter Mahl.

„Die Freundschaft ist gewachsen und hat Früchte getragen“

Bei der Ankunft erwarteten Bürgermeister Christian Jeffroy, das Freundschaftskomitee und die Gastfamilien den Bus aus Bayern. Schon 1975 seien die Feldheimer Jugendlichen von der Bretagne und die Bretonen von Bayern begeistert gewesen, berichtete Claudia Hausner. Dies habe angehalten: „Die Freundschaft ist gewachsen und hat Früchte getragen, es sind viele private Freundschaften entstanden und gegenseitige Besuche außerhalb der Gruppenfahrten.

Die Feldheimer und Niederschönenfelder nahmen erneut viele positive Eindrücke von Gastfreundschaft und Land mit. Es begann bereits auf der Hinfahrt mit den Gärten von Claude Monet in Giverny (Normandie) und dem Mont-Saint-Michel. Der Besuch des Soldatenfriedhofs Huisnes sur Mer hat alle sehr berührt.

Das Besuchsprogramm begeisterte die Gäste, beginnend mit dem Empfang in der Festhalle „An Dour Meur“. Der Markt von Lannion und die Schifffahrt zur Île de Bréhat waren Ziele des zweiten Besuchstages. Am nächsten Tag beeindruckten die Wissenschaftsstadt Morlaix und eine Konservenfabrik für Meeresfrüchte sowie die Stadt Roscoff.

Längst hat Niederschönenfeld das beliebte Spiel „Boule“ improtiert

Unter anderem mit Thermen nahe der Küste haben die Römer in der fernen Bretagne ihre Spuren hinterlassen, wie Maurice Le Coq fachkundig erläuterte. Traurig waren alle, die sich zum anschließenden Fischen vor der Küste angemeldet hatten, denn der starke Wellengang war für einen Ausflug zu gefährlich. Längst hat Niederschönenfeld das beliebte Boulespiel „importiert“ – und so verglich man sich mit den Gastgebern. Der Sonntagvormittag galt einem Kurzbesuch des örtlichen Marktes, dem traditionellen Deutsch-Französischen Gottesdienst und dem Nachmittag in den Gastfamilien.

Fröhlichkeit und ein Schuss Wehmut kennzeichneten den Abschiedsabend in der Festhalle. Auf die zweitägige Rückreise ging es am Montagfrüh um acht Uhr. Paris war Übernachtungsort und da wartete die am 7. Dezember des Vorjahres nach Großbrand wiedereröffnete imposante Kathedrale „Notre-Dame“ auf die Besuchergruppe. Sehr interessant war am Rückkehrtag der Vergleich mit der gleichnamigen Kathedrale von Reims.