Tennis-Abteilung des TSV Harburg feiert 50. Geburtstag

Die Abteilung Tennis des TSV Harburg hat ihr 50-jähriges Bestehen mit einem sportlichen Festwochenende gefeiert. Los ging es mit einem „Tennispong“-Wettkampf, bei dem 24 Doppel gegeneinander antraten. Tags darauf wurde ein Schleiferlturnier mit Holzschläger durchgeführt. Überraschenderweise waren nicht etwa die Holzschläger-erfahrenen Hannes Hingst oder Siggi Mugrauer die Sieger, sondern der erst Elfjährige Elias Leimer.

Harburger Damen 40 feiern überraschen den Titel

Am Abend, beim offiziellen Teil der Jubiläumsfeier, begrüßte Abteilungsleiter Hannes Hingst zahlreiche Ehrengäste und blickte zurück auf einen Abend 1974 im Goldenen Lamm, als 19 Personen die Tennisabteilung ins Leben gerufen hatten. Fünf von ihnen sind auch heute noch Mitglied im Verein. Er erinnerte an den Bau der Tennisplätze, unter damals schwierigen Bedingungen. Als Highlight nannte Hingst den Wörnitz-Cups, der 2024 zum 48. Mal durchgeführt wird. Zudem lobte der Vereinsvorstand den Neubau des Tennisheims, der komplett in Eigenregie erstellt wurde.

Von links: Leon Leimer, Klaus Bußer, der elfjährige Sieger Elias Leimer und Turnierchef Volker Falch. Foto: Seefried

In den Grußworten des 3. Bürgermeisters Patrick Prügel, Sportreferent Bernd Spielberger und TSV-Vorstand Jürgen Deg wurde die hervorragende Jugendarbeit der Abteilung hervorgehoben. Mit sechs Jugendmannschaften ist der TSV Harburg im Landkreis ganz vorne anzutreffen. Während der Feierlichkeiten verbreitete sich zur großen Freude aller Anwesenden die Nachricht, dass sich die Damen 40 überraschend über den Titel in der Landesliga 2 freuen dürfen – Grund genug, noch lange zu feiern. (AZ)