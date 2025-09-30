Icon Menü
Rain

500 Euro Schaden nach Unfallflucht in Rain

Eine unbekannte Person fährt einen geparkten Kleinbus an. Sie flüchtet danach, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    In Rain kam es zu einer Unfallflucht.
    In Rain kam es zu einer Unfallflucht. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Zu einer Unfallflucht ist es in Rain gekommen. Diese wurde am Montagmorgen zur Anzeige gebracht und ereignete sich offenbar zwischen dem Freitag, 16.45 Uhr und Montag, 6.35 Uhr im Salbeiweg.

    Eine unbekannte Person fuhr dabei den linken Außenspiegel eines dort abgestellten Kleinbusses ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizei unter 09090/70070. (AZ)

